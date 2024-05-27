Y’s x New Era Shoulder Pouch ショルダーポーチ

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※お値下げ交渉はなしでお願い致します。。゜(゜´`゜)゜。ワイズとニューエラコラボのY’sxNewEraShoulderPouchです。＊高橋愛さんが使っていて、可愛くて購入しました。＾＾気に入ってよく使っていましたがバッグが増えてきてしまった為出品します。＾＾※表面の見える部分に目立つ汚れ等はありませんが、 中側に赤い汚れが数箇所あります。 おそらく赤いペンを入れていた際のインクが 付いてしまったものと思います。。（写真８〜１０枚目） タグも汚れてしまっています。 洗えば落ちるかもしれませんが 気にせずそのまま使っていました。。笑上記以外は、ファスナー部分の剥げ等以外目立つ汚れもなく、まだまだ使っていただける状態です。＊宜しくお願い致します。(*´-`)#Y’sxNewEraShoulderPouch#Y’sx#NewEra#ShoulderPouch#高橋愛 さん#ワイズ #ニューエラ #ショルダーポーチ#ショルダーバッグ #バッグ