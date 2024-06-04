CHANEL シャネル ステッチ ラウンドファスナー 長財布 赤 レッド

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商品詳細
■商品情報【ブランド】CHANEL【シリアル】シールあり【素材】レザー【付属品】本体のみ■商品の状態【良品】綺麗な状態です。小銭入れにやや汚れあり。画像参照の上、ご購入をお願い致します。■サイズ約W:19.3×H:10×D:3㎝《真贋について》販売している商品は、プロの鑑定評価基準をクリアした商品をお取扱いしております。《品質保証》万が一、メーカーより規定外品と判断された場合、ご返金対応いたしますのでご安心ください。【京都府公安委員会許可証】第612232030022号/古物商許可証気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい。
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