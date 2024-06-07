COACH F33329 ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way レザー 本革

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ご覧いただきありがとうございます(^^)その他のバッグはこちら↓↓#haruのバッグ一覧【ブランド】COACHコーチ【商品名】F33329ハンドバッグショルダーバッグ2wayレザー本革チャームシボ革ゴールド金具【色】ピンク系【仕様】開口部:ファスナー内部:メインポケットファスナーポケット×1オープンポケット×1【サイズ】※実寸をご確認ください高さ：【約17cm】横幅：【約24cm】マチ：【約9cm】ハンドル高(バッグ上部より)：【約8cm】※素人採寸につき、若干の誤差はご了承くださいませ。【状態】『B』\u2028【S】新品同様\u2028【A】ほぼ使用感のない非常に綺麗な状態の商品\u2028【B】使用感がございますが比較的綺麗な商品\u2028【C】使用感があり多少の傷や汚れがある状態の商品\u2028【D】傷みなどのダメージがやや目立つ状態の商品\u2028【E】傷みや劣化が目立つ状態の商品\u2028※商品の状態は出品者の主観になります。【その他】コメントなし即購入大歓迎です！コメントでお話し中でも、購入された方優先と致します。《購入先について》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）管理番号J043278852