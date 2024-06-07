

【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11



【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11 【USA製】長袖シャツ ジャケット ビンテージ 幾何学 アート カーディガン11

【商品説明】◆アイテム：アウター ジャケット 羽織もの カーディガン◆ブランド：M.T.S◆サイズ：タグにサイズの記載がないため、フリーサイズとしています【実寸ひらおき】着丈：67身幅：52肩幅：40袖丈：50※多少の誤差がある事はご了承ください。◆色:アースカラー 緑 グリーン 黄色 イエロー オレンジ 等お使いのモニタによっては色合いが異なる場合があります◆ポイント：ド派手 カラフル アート アメリカ製 メイドインUSA◆コンデション：★★★◆古着の状態について◆１．★★★ 目立った傷や汚れ使用感なし２．★★若干の使用感や汚れ等があるが気にならない程度３．★汚れや傷あり、着用に問題なし※古着のため、多少の使用感、細かな汚れがあることをご了承の上、ご購入よろしくお願いします。※検品済みですが、万が一見落とし等がございましたら何卒ご理解ください。※上記にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。◆予告なく削除する場合がありますので、検討中の方は早めの手続きがオススメです！★古着のみフォロー割り＆まとめ買い割り引き始めました★★フォローするだけで●2980円以下→100円OFF●4980円以下→200円OFF●9999円以下→300円OFF●1万円以上→500円OFF★まとめ買い割り★古着商品に限りまとめて2点以上購入頂ければ合計金額より10％のお値引きさせていただきます。★値引きの対象はフォロワーさんのみとなります^^※ご購入前にコメントにて【フォロー割り】【まとめ買い割り】とお伝えください。【割引率の高い方を適用させていただきます。】※ご購入後のフォロー割りはシステム上出来ませんのでご了承ください。コメントなしの即購入okです☆値引き交渉などのコメントもお気軽にどうぞ全商品一覧#バッセロ古着同メーカー商品一覧#総柄バッセロ