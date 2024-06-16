【美品】トリーバーチ エラ トートバッグ 黒 レザー×ナイロン A4可 デカロゴ

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○アイテムTORYBURCHトリーバーチエラハンドバックトートバック肩掛け手提げレザー×キャンバスロゴ型押しブラック黒内側オープンポケット：1か所内側ファスナーポケット：1か所○サイズタテ22cmヨコ34cmマチ10cm手持ち長さ45.5cm手持ち高さ17.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○素材 :レザー×ナイロン○カラー :ブラック○ポイント :トートバック【購入元】某有名リサイクルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！【状態】目立った傷や汚れは少なく、まだまだご使用いただけるかと思います！＊あくまで古着ということをご理解の上ご購入をお願い致します。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承くださいご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。○アイテム詳細トリーバーチのレザーバッグです。本革レザーのバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、ファッションのアクセントとなるバックとしてはこれ以上にない商品です！機能面でも普段よく使う携帯、財布はもちろんタオル、ハンカチなどすべて収納可能です普段使いにピッタリです。この機会にいかがでしょうか？？【備考】○バッグケア→鞄全体の汚れを除去\u0026殺菌管理番号202308292200__________________________________________他の商品もご覧になれます！↓#TMのバッグ