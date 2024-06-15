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ペリドットブレスレット　約7㎜
商品番号 T26464647950
商品名

ペリドットブレスレット　約7㎜
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧頂きありがとうございます！色々な商品がありますので、ぜひフォローよろしくお願いします(*^▽^*)#fineshopの商品一覧はコチラ内周約16.5cm直径約7mm後半8月の誕生石ペリドット(橄榄石)古代エジプトでは、国家の象徴である「太陽の石」として崇められたパワーストーンで太陽のような明るさとパワーで暗闇に希望をもたらし、マイナスのエネルギーを取り除き、夢を実現させてくれるといわれています。幸せ・和合・平和を呼ぶラッキーストーンとして世界中の人々に愛されて来た宝石にもなります！市場に多く流通しているように思えますが、中々綺麗で大きな物がないと言われていて、大粒は非常に高価でお探しの方も多いはず！注意※天然石ですので、模様・サイズに誤差があることがございます。※多少の汚れ、キズ、色のムラがある場合もございますが、自然のままの風合いを活かしております。予めご了承ください！#ペリドット#8月#8月誕生石#太陽の石#誕生石#夫婦円満#恋愛運#人間関係#橄榄石#宝石#金運
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