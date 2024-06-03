ESSENTIALS Fear of God ラバーロゴ　男女兼用　Tシャツ

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商品説明大人気の限定エッセンシャルズTシャツです。COTTON素材のしっかりとしたややウェイトのある高級生地採用！並行輸入品となりいつ入荷するか分からないお品です。なお、新品未使用で検品にて殆ど問題のない商品を厳選しておりますが。なにぶん海外製（並行輸入品）になりますので、※エラー品を含み、縫製の不具合、ホツレ、若干のシミや汚れ、 洗濯タグ、サイズタグ等ご記載による一部カットなど はねられた商品も含みます。※検品は入念に行っていますので酷いようなものは出品していません。※商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。※トラブル防止のため写真をよく確認、納得の上で購入，なお神経質な方の購入はご遠慮下さい。★状態：新品紙タグあり★カラー：2枚目から実物です、ご確認ください。★サイズ：L★実寸：サイズ/着丈70㎝身幅56㎝袖丈21㎝※柄や濃淡の出方には個体差がございます。※表記サイズだけでなく必ず実寸サイズをご確認下さい。※普段着用されている衣類の実寸サイズと比較をして下さい。※実寸は平置計測の為、多少の誤差はご了承下さい。