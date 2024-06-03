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✴︎美品✴︎Patagoniaパタゴニア　レディース　Tシャツ　XS used
商品番号 O12132975456
商品名

✴︎美品✴︎Patagoniaパタゴニア　レディース　Tシャツ　XS used
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Patagoniaパタゴニア　レディースXSメッセージTシャツ薄めのイエローにネイビープリントオーガニックコットン使用で肌触りが良く、2回程洗濯したかと思いますが、まだ張りもあってとても良い状態です。アグリカルチャー（農業）的なメッセージが描かれています。#Ragaパタゴニア柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエロー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/approximate986320.html
http://narcologia.ru/goods/composite31454.html
http://narcologia.ru/goods/passionate442213.html
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