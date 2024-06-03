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- ✴︎美品✴︎Patagoniaパタゴニア レディース Tシャツ XS used
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商品詳細
Patagoniaパタゴニア レディースXSメッセージTシャツ薄めのイエローにネイビープリントオーガニックコットン使用で肌触りが良く、2回程洗濯したかと思いますが、まだ張りもあってとても良い状態です。アグリカルチャー（農業）的なメッセージが描かれています。#Ragaパタゴニア柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエロー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···夏
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