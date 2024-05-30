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ふくれジャガードパフスリーブブラウス
商品番号 S14480934103
商品名

ふくれジャガードパフスリーブブラウス
ブランド名 シェルター
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏SHEL.TTERの中のcrieconfortoというブランド色　アイボリーです。EC限定商品です。・表面に柄が浮き上がるように織られた生地を使用。・ジャガード織り特有の立体感と適度なハリとしなやかさがある素材です。・ボリュームのある立体的なパフスリーブが印象的なブラウスを、表情のあるふくれジャカードで作っています。・このジャカードは細かい柄感で、落ち感が少しあるのでデイリーに着やすい1枚になっています。・パフスリーブの裏を吊る事によって、お袖が立体的になるようにしています。
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