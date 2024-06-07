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【新品タグ付】 Spick＆Span ギャザーフレア袖トップス　夏カットソー緑青
商品番号 K64052730436
商品名

【新品タグ付】 Spick＆Span ギャザーフレア袖トップス　夏カットソー緑青
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品タグ付】Spick＆Span（スピックアンドスパン）DesignbyS\u0026STEAM❤︎ギャザーフレア袖トップス♡パピヨンスリーブカットソー❤︎涼しいブルー系♡#リラコのおすすめーーーーーーーーーーーーーー新品★以前SALE購入→未使用クローゼット保管★税込定価11,000円→半額→再値下げしました★彡涼しげなピーコックブルーグリーンかがったブルー夏らしい♪シンプル無地のコットン＋ナイロン素材汗ばむシーズンにおすすめ◎たっぷりギャザーフレア袖揺れるパピヨンスリーブ♡二の腕の細見えが期待できます◎パンツでもスカートでもコーデしやすい◎ビジネス、普段使い、オンオフ問わずおすすめします♪綺麗めカジュアルコーデに♡全体のシルエット可愛いです♡ブランド：SPICKANDSPANスピックアンドスパン（株）フレームワークスーーーーーーーーーーーーーー●平置き採寸サイズ着丈：約54cm身幅：約45cm●表記サイズFREE→普段のMLサイズ相当※上記の平置き採寸サイズもご確認くださいませ^^●素材コットン75%／ナイロン25%ーーーーーーーーーーーーーーー梱包・送料込み・安心のメルカリ便★彡ーーーーーーーーーーーーーーー即購入歓迎です♪もし質問などありましたら、お気軽にコメントください♪(^ω^)他にも色々ご覧くださいませ★彡レディース、生活用品、タオルやサンダル等いろいろ　　　↓#リラコのおすすめ#フレア袖トップス#カットソー無地#綺麗めカジュアル#ブルー系カットソー#ギャザーフレア#レディース春夏#細見えコーデ#新品タグ付#ティアード季節感···春、夏、秋袖丈···七分袖柄・デザイン···無地、フレアスリーブカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/tenet174663.html
http://narcologia.ru/goods/encourage236272.html
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