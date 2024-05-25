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10月20日まで限定　uncrave ロングコート
商品番号 I23513073922
商品名

10月20日まで限定　uncrave ロングコート
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 8,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン着丈···ロング柄・デザイン···チェック季節感···秋、冬襟から裾まで(背中側)…117cm＊素人の採寸ですので、誤差があることご理解下さい。ゆったり着るデザインのようで、サイズは1ですが、ゆったりめのMサイズのような感じです。昨年、ワンシーズン着たのですが、少し丈が長く、重さもあるので、出品しました。生地に張りがあるので、デザインはゆったりですが、だらしなくなりません。出品は都合により10/20まで、その後は取り止めようと考えています。当初、価格変更は考えていませんでしたが、いいねしてくださった方限定、期間限定で値下げします。目立った傷や汚れはありませんが、中古品であることご理解下さい。
http://narcologia.ru/goods/enquire139389.html
http://narcologia.ru/goods/traverse199126.html
http://narcologia.ru/goods/conception436257.html
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