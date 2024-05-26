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シャネル CHANEL 長財布 マトラッセ ジャンク
商品番号 W17759886421
商品名

シャネル CHANEL 長財布 マトラッセ ジャンク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 19,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···長財布シャネルCHANELの長財布です。外のチャックに付いていた革が取れてしまっているのでジャンク品です。チャームなどをつけて使用してました。かどは使用感があります。写真での確認お願いします。ブランド買取店にて査定済みですので本物です。近くに店舗がなく修理に出すのも大変なので出品します。箱やカードなどの付属品はありません。#マトラッセジャンク品ですのでご理解の上ご購入お願い致します。他にも子供服など出品してますのでよかったらご覧ください。⚠︎即購入OKです！⚠︎値段等交渉中でも、購入者様優先になります。ご了承ください。⚠︎予告なく削除、再出品することもありますがご理解ください。⚠︎トラブル防止の為、取り置きはできかねます。⚠︎値下げさせていただいた商品であっても専用はお作りしておりません。ご理解ください。⚠︎値引き交渉後1日たっても返信・購入ない場合価格をもどさせていただきます。⚠︎発送にリサイクルダンボールを使うこともありますがご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/revamp411022.html
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