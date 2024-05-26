シャネル CHANEL 長財布 マトラッセ ジャンク



ジャンク】シャネル CHANEL マトラッセ キャビアスキン クラシック 長 ...



ジャンク】シャネル CHANEL マトラッセ キャビアスキン クラシック 長 ...



2023年最新】シャネル 長財布 ジャンクの人気アイテム - メルカリ



バイセル公式】【ジャンク品】シャネル マトラッセ Wフラップ チェーン ...



【ジャンク品】シャネル マトラッセ Wフラップ チェーン ショルダーバッグ ココマーク レザー ブラック レディース 【中古】



シャネル マトラッセ 長財布 キャビアスキン A50096 | 【オオクラヤ ...



超美品シャネルマトラッセココマークキャビアスキンラウンドファスナー長財布ブラック



中古】 CHANEL シャネル マトラッセ ボーイシャネル 長財布 ブラック B ...



シャネル CHANEL マトラッセ ミディアム ウォレット ライトブルー ラインストーン キャビアスキン 長財布 ゴールド金具 水色 ココマーク



超美品シャネルマトラッセココマークキャビアスキンラウンドファスナー長財布ブラック | フリマアプリ ラクマ



中古】 CHANEL シャネル 長財布 ラウンドファスナー マトラッセ ココ ...



CHANEL - 超美品シャネルマトラッセココマークキャビアスキンラウンド ...



シャネル マトラッセ 長財布 キャビアスキン A50096 | 【オオクラヤ ...



シャネル CHANEL マトラッセ 二つ折り パープル系 レザー 長財布 シルバー金具 紫 青 青紫 ココマーク



中古】 CHANEL シャネル マトラッセ ボーイシャネル 長財布 ブラック B ...

財布形···長財布シャネルCHANELの長財布です。外のチャックに付いていた革が取れてしまっているのでジャンク品です。チャームなどをつけて使用してました。かどは使用感があります。写真での確認お願いします。ブランド買取店にて査定済みですので本物です。近くに店舗がなく修理に出すのも大変なので出品します。箱やカードなどの付属品はありません。#マトラッセジャンク品ですのでご理解の上ご購入お願い致します。他にも子供服など出品してますのでよかったらご覧ください。⚠︎即購入OKです！⚠︎値段等交渉中でも、購入者様優先になります。ご了承ください。⚠︎予告なく削除、再出品することもありますがご理解ください。⚠︎トラブル防止の為、取り置きはできかねます。⚠︎値下げさせていただいた商品であっても専用はお作りしておりません。ご理解ください。⚠︎値引き交渉後1日たっても返信・購入ない場合価格をもどさせていただきます。⚠︎発送にリサイクルダンボールを使うこともありますがご理解ください。