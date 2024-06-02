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Fendi カゴ　かばん　巾着付き　ピンクベージュ　ロゴあり　ポケット付き
商品番号 C15797192882
商品名

Fendi カゴ　かばん　巾着付き　ピンクベージュ　ロゴあり　ポケット付き
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\\\\フォローで1000円お値引き//▷▶︎購入場所ブランドショップ▷▶状態殆んど使用せずしまってました。神経質な方はご遠慮ください。▷▶サイズ縦　22cm横　34cmまち　8cm▷▶︎付属品なし▷▶注意事項あくまで、中古品ですのでご理解いただきますようよろしくお願いします。写真にある箱は記載がない限りつきません鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。3939
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