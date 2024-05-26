美品 HERMES バングル クリッククラック Hロゴ 刻印 ゴールド

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フォロー割実施しておりますので詳しくはプロフィールをご確認ください。○アイテムHERMESエルメスアクセサリーバングルブレスレットHロゴクリッククラック刻印美品○サイズ腕周り約16cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感はありますが目立った傷や汚れ等なく末永くご使用いただけると思います！○カラーゴールド〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※ご購入前に必ずプロフィールの確認をお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。