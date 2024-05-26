URBAN RESEARCH ヴィンテージサテンドロストOP ブラウン

アーバンリサーチ ワンピース【サイトより引用】‐---‐--------------------------------------上品なサテンの光沢感とたっぷり施されたギャザーが綺麗なワンピース。さらっとした軽いヴィンテージサテンの生地で、程良いシワ感が立体感を出し、きれいめカジュアルな1枚です。ペチコート付きなのでインナーも響かず、安心感のあるフレンチスリーブのデザインも嬉しいポイント。すっきりした上品な着丈と、ウエストの紐で、体型問わず小柄な方にもお召し頂きやすいアイテムです原産国中国素材本体:ポリエステルペチコート:ポリエステル定価13,200円身幅50着丈114ゆき26ウエスト～133ヒップ～133----------------------------------------フリーサイズ両サイドポケット付きプロフィールを一読ください。よろしくお願いいたします(^_^)



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