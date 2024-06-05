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【ルイヴィトン 】財布　ヴェルニ　レッド
商品番号 B17648698981
商品名

【ルイヴィトン 】財布　ヴェルニ　レッド
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内側に傷汚れ等の使用感があります。使用頻度が低かったので、外側に目立つ傷や汚れ等はありませんが、チャック部分の劣化は見受けられます。写真でご確認ください。
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