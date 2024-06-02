ケイトスペード　ハンドバッグ

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KATESPADE（ケイトスペード）のハンドバッグです。一度も使用していませんが、袋に入れずに保存していたため、若干の汚れがついています。（2枚目参照）定価33,800円商品説明上品なベースカラーにモノトーンの差し色を加えた大人らしい品格が漂うアイテム。マチ付きのボディにファスナー開閉を採用し、使いやすさを高めました。取り外し可能なショルダーストラップが備わっているので、用途に応じたスタイルチェンジも自在です。商品名ケイトスペードバッグアウトレットKATESPADEWKRU6952129STACIMUDIUMSATCHELレディースハンドバッグショルダーバッグ無地ウォームベージュマルチ(fh17)カラーウォームベージュマルチサイズ【A4収納不可】約横上部26cm/下部27.5cm×縦21.5cm×幅13cm持ち手の長さ：約31.5cm、ショルダーの長さ：約109-124cm（斜めがけ可）、ピッチ幅：2.5cm重量：約790g素材レザー品質開閉種別：ファスナー内部様式：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1外部様式：オープンポケット×2その他：底鋲×4付属品:ショルダー保存袋:なし、箱:なしカラー···ベージュ