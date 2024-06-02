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DIESEL ディーゼル 1dr ショルダー バッグ
商品番号 C84123721432
商品名

DIESEL ディーゼル 1dr ショルダー バッグ
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入意思のないいいねはご遠慮ください。合わない為お譲りします。2ヶ月前に百貨店にて、購入致しました。新品、未使用ですが、保管の際にロゴの部分に多少のスレがございます素人管理のため神経質な方は購入お控えください。即購入◎大人気シリーズDIESELの1drのショルダー付きハンドバッグです。ショルダーに付け替えたりハンドバッグにもできてとても可愛いバッグとなってます。TWICEの方たちも愛用のDIESELです。付属品：ショルダーお値下げ等お気軽にコメントください！#diesel#ディーゼル#1DR#DIESEL1DR#1DRBAG#BAG#ワンダー#ディーゼルワンダー
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