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新品　ポールスミス　ハンドバッグ　ショルダーバッグ　2way
商品番号 D37117523692
商品名

新品　ポールスミス　ハンドバッグ　ショルダーバッグ　2way
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス　　　　クラシックレザーハンドバッグ　2way■品番　　　　PWN931■サイズ　　　　縦20×横24×マチ15(cm)※多少の誤差はお許しください■仕様　　　　wファスナー開閉　　　内側　ファスナー付きポケット×1その他ポケット×2　　　外側　ポケット×2■素材　　　　　牛革■カラー　　　　ブルー■状態　　　正規品　新品未使用品　専用袋　　　※展示品のため、僅かなスレ、シワ　　　　コキズなどある場合がございます即購入大歓迎です他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください#paulsmith#ポールスミス#バッグ#トートバッグ#ショルダーバッグポールスミスヴィヴィアンウエストウッドブランドバッグショルダーバッグサコッシュトートバッグハンドバッグボディバッグ肩掛けバッグ2wayキャンパスバッグレディース女性婦人メンズ男性紳士男女兼用プレゼントギフト記念日誕生日学生新卒卒業入学クリスマスバレンタインデーホワイトデー素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/traverse842226.html
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