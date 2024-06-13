新品　ポールスミス　ハンドバッグ　ショルダーバッグ　2way

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ポールスミス クラシックレザーハンドバッグ 2way■品番 PWN931■サイズ 縦20×横24×マチ15(cm)※多少の誤差はお許しください■仕様 wファスナー開閉 内側 ファスナー付きポケット×1その他ポケット×2 外側 ポケット×2■素材 牛革■カラー ブルー■状態 正規品 新品未使用品 専用袋 ※展示品のため、僅かなスレ、シワ コキズなどある場合がございます即購入大歓迎です他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください#paulsmith#ポールスミス#バッグ#トートバッグ#ショルダーバッグポールスミスヴィヴィアンウエストウッドブランドバッグショルダーバッグサコッシュトートバッグハンドバッグボディバッグ肩掛けバッグ2wayキャンパスバッグレディース女性婦人メンズ男性紳士男女兼用プレゼントギフト記念日誕生日学生新卒卒業入学クリスマスバレンタインデーホワイトデー素材···牛革(本革)