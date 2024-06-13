マイケルコース　ショルダーバッグ

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商品詳細
MICHEALKORSマイケルコース色パールグレー素材レザー牛革大きさ高さ29cm、幅(上部)43cm、幅(下部)31cm、まち13cm福岡岩田屋で購入した確実正規品です。数回短時間のみ使用。目立つ傷や汚れもなく綺麗な状態です。ポケットが沢山あり収納力抜群、ジッパー付きで閉めることが可能です。すり替え防止のため返品は受け付けられませんので、よくご確認の上ご購入お願いいたします。
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