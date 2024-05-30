birthdaybash タンクトップ　フリル

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コメント、購入前に自己紹介見てください^_^バースデーバッシュタンクトップレースサイズMLength65cmbust47cmshoulderwidth33cm紐付き今年買ったばかりです^_^すごく可愛いです！私にはサイズが合わなかったため（;;）1回着用汚れなく綺麗ですが中古品になりますのでよろしくお願いします。柄・デザイン···レースカラー···ブラック