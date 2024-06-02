ラルフローレン　サンタモニカ　　リメイク　シャツ　プリーツ

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原宿のサンタモニカで購入した、ラルフローレンのリメイクシャツです。一目惚れして購入しました。古着リメイクを必ずご理解の上お願いします。しみなどはありません。古着 ラルフローレン リメイクシャツ ポロラルフローレン ヴィンテージ 古着リメイク サ丈49肩幅52脇下71袖40素人保管検品ですので細かな見落としがあるかもしれません。完璧な状態をお求めの方や細かいところまで気になる方は申し訳ございませんが、ご購入をお控えくださいませ。⚠︎注意事項•非常識なお値下げコメントは削除させていただきます。常識の範囲内で、お願いします。・即購入OKです！・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください。・配送方法は、変更になる場合があります。他でも出品しています。同時に売れた場合は申し訳ありません。早かった方にお譲りします。色···ホワイト