ご覧くださり有難うございます。ユナイテッドトウキョウ ブラウスこちらで譲って頂きましたが、自身は1〜2回着用の後、保管しておりました。シワになりにくい生地なので、状態は良いと思います。胸囲 約43着丈 約57自宅保管にご理解ある方のみおねがいします。#ユナイテッドトウキョウ#ブラウス



ショルダーボタンブラウス(FREE IVORY): : ウィメンズ｜UNITED TOKYO ...



ランダムフレアブラウス



ツイストフロントブラウス



ベイカーボリュームプリーツブラウス(FREE LIGHT GREY): : ウィメンズ ...



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「ターンフライハーフ ...



ロイヤルボリュームスリーブブラウス



美品】united tokyoタックタイブラウス - シャツ/ブラウス(長袖/七分)



united tokyo ブラウス - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)



UNITED TOKYO（ユナイテッドトウキョウ）の「スモッキングスリーブ ...



タックタイブラウス



UNITED TOKYO フラワージャカードブラウス 【2022年製 新品】 49.0 ...



UNITED TOKYO - セール UNITED TOKYO モデラートプリーツブラウスの ...



レイヤーギャザーブラウス(FREE BEIGE): : ウィメンズ｜UNITED TOKYO ...



United Tokyo/ランダムフレアブラウス-



フロントオーバーラップトブラウス(FREE IVORY): : ウィメンズ｜UNITED ...