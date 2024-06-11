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花柄半袖ブラウス
商品番号 R63852740163
商品名

花柄半袖ブラウス
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミラオーウェンの花柄のブラウスです✨購入しましたが、1度も着用しなかったため出品します。サイズは0、1とありますが0です！157cmの私でピッタリ、やや大きめかなという印象です。
http://narcologia.ru/goods/stair162800.html
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