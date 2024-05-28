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正規品★エトロ★ETRO★ペイズリー柄★ショルダーバッグ
商品番号 L80687799136
商品名

正規品★エトロ★ETRO★ペイズリー柄★ショルダーバッグ
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エトロETROペイズリー柄ショルダーバッグ正規品スリムなフォルムとペイズリー柄がエレガントなショルダーバッグです。ショルダーストラップは1重でも二重にしてもご使用いただけます。●サイズ約幅25cm高さ14cmマチ4cm●素材PVCレザー●カラーブラウンストラップ:ブラック●仕様マグネットボタン開閉、内側ファスナーポケット1●状態やや使用感があり、内側に薄汚れなどがありますが、それ以外は特に目立つダメージはなく、全体的に良好な状態です。●購入場所都内古物市場●中古品であることをご了承のうえご検討ください。
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