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eimy istoire ランダム プリーツ プリント ワンピース
商品番号 D94067854574
商品名

eimy istoire ランダム プリーツ プリント ワンピース
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

eimyistoireランダムプリーツプリントワンピース■カラー：ホワイト白■定価：18,700円(税込)新品未使用、タグ付き☺︎お譲りいただきましたが、着用機会がないままなので出品させていただきます。商品説明夏に大活躍！さりげないロゴを施したリラクシーな1着全面にプリントとランダムプリーツを施した、さらっと着たいカットソーワンピース。バックオープンの抜け感もポイントです。さり気なく柄の様なフランス語とeimyistoireロゴがプリントされています。プリントされているフランス語は「雨の後には青空が広がる。止まない雨はない。」といった自分を前向きにさせる思いや、人を励ますシチュエーションでよく用いられる諺です。※インナーペチ付き。【詳細情報】厚み：□薄手　■普通　□厚手透け感：□なし　■あり伸縮性：■なし　□あり裏地：□なし　■あり【サイズ】F：着丈122cm｜肩幅35cm｜バスト80cm｜裾幅90cm注意：お使いのモニターによって、カラーが違って見える場合がございます。商品番号：EI5765EW17550ブランド商品番号：1122332474-0WHITE色：WHITE素材：表地：ポリエステル100％　ペチコート：ポリエステル100%ロングワンピースプリーツプリントサマードレス
http://narcologia.ru/goods/waveform139317.html
http://narcologia.ru/goods/flight704328.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant852482.html
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