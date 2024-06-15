eimy istoire ランダム プリーツ プリント ワンピース

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eimyistoireランダムプリーツプリントワンピース■カラー：ホワイト白■定価：18,700円(税込)新品未使用、タグ付き☺︎お譲りいただきましたが、着用機会がないままなので出品させていただきます。商品説明夏に大活躍！さりげないロゴを施したリラクシーな1着全面にプリントとランダムプリーツを施した、さらっと着たいカットソーワンピース。バックオープンの抜け感もポイントです。さり気なく柄の様なフランス語とeimyistoireロゴがプリントされています。プリントされているフランス語は「雨の後には青空が広がる。止まない雨はない。」といった自分を前向きにさせる思いや、人を励ますシチュエーションでよく用いられる諺です。※インナーペチ付き。【詳細情報】厚み：□薄手 ■普通 □厚手透け感：□なし ■あり伸縮性：■なし □あり裏地：□なし ■あり【サイズ】F：着丈122cm｜肩幅35cm｜バスト80cm｜裾幅90cm注意：お使いのモニターによって、カラーが違って見える場合がございます。商品番号：EI5765EW17550ブランド商品番号：1122332474-0WHITE色：WHITE素材：表地：ポリエステル100％ ペチコート：ポリエステル100%ロングワンピースプリーツプリントサマードレス