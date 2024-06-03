pitsole ピットソール　姿勢改善

Pitsoleピットソールインソール新品未開封です！正規品です。サイズ：XSサイズ(21〜22.5cm)2個セット【ご利用方法】1.Pitsoleは使用する靴のインソールを取り出して代わりに使用するタイプのインソールです。まず、もとのインソールを取り出します。2.Pitsoleに、もともとのインソールをかかと合わせで重ね、つま先の形状をボールペンなどでなぞって写します。3.写した線に沿って、はみ出したつま先をハサミで切り取ります。4.靴にセットします。実際に着用して確かめてください。中でPitsoleがゆがんだり、しわが寄る場合は、再度取り出してつま先部分を調整してください。#ダイエット#Pitsole#ピットソール#pitsole#インソール#足痩せ#ダイエットインソール#美脚#インソール



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