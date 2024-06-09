バーバリー　カシミア　マフラー　ネイビー　レッド

Burberryバーバリーカシミア100%マフラーです。サイズ横約25.5㎝×長さ約132㎝(フリンジ含）たぶん15年以上前に、デパートで購入した物です。長年大切に使用してきましたが、近年使わなくなってきたので、お譲りすることにました。目立った汚れほつれ等はないですが、素人の目なので見落としがあるかもしれません。ご了承の上ご購入下さい。神経質な方や完璧な方はご遠慮下さい。中古品につき、すり替え防止の為、返品交換などお受け出来かねます。また別のサイトでも掲載していますので、売れてしまった場合にはご了承ください。他ご質問等ございましたら、ご遠慮なくご連絡ください^^



Burberry's (バーバリーズ) カシミヤマフラー ネイビー×レッド



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