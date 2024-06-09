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SEE BY CHLOE シーバイクロエ　ボストン　レザー　ショルダー　バッグ
商品番号 K23321300027
商品名

SEE BY CHLOE シーバイクロエ　ボストン　レザー　ショルダー　バッグ
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 4,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEEBYCHLOEシーバイクロエ　ボストンレザーショルダーバッグブラックサイズ縦19横21マチ16ストラップ1番長い120（5つ穴あり）持ち手26ポケット1付属品なし1.2回の使用で目立つ汚れや角擦れ、破れなどございませんが素材上革が柔らかいためシワがございます。ご了承ください。国内正規店にて購入いたしております。❤︎プロフィールご一読お願いします。❤︎お気軽に質問やおまとめ購入割引などご相談ください。❤︎他でも販売しておりますので、お早めにご購入お願いします。❤︎出品にあたり検品しておりますが、見落としなどあるかもしれません。あくまでも中古品ですので、完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。❤︎発送はコンパクトに折りたたませて頂きます。折シワはご了承下さい。素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグ
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