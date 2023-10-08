cokia レザー ポシェット 黒

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商品詳細
cokiaさんのレザーポシェットです。使用回数はそこまで多くはないのですが、四角にスレができてしまっています。それ以外は概ね良好です。#ダニエラグレジス#arts\u0026science#comoli#オーラリー#作家さん#uzaki#luxe#インスタ
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