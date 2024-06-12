Chloe クロエキーホルダー

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商品詳細
カラー···ゴールド素材···エナメルサイコロキーリング“Chloé”のロゴが刻印されたGold調の金具が付いたC・H・L・O・Eのサイコロ型キーリング。サイコロサイズ:C2cmx2cmh1.5cmx1.5cml1.5cmx1.5cmO2cmx2cme1.5cmx1.5cm上から下までの長さ 21cmバックのチャームとしてもかわいいです。全体的に使用感がありますが目立ったダメージがありません。長く自宅保管のため金属の部分のツヤは少しなくなっていますが、カバンに付けて飾るととても可愛くてかっこいいです。あくまでも中古品となりますので、ご理解のうえ、ご購入ください
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