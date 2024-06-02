cashmee ストール　カシミア　マフラー

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商品詳細
幅33cm×長さ180cm（フリンジ部分8cm×2含む）色…キャメル柄・デザイン...無地素材...カシミヤカシミア100％のマフラーです。新品ですが、自宅保管品ですのでご理解の上ご購入ご検討お願いします。
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