エルメス 完売商品 レア　侍の鎧兜 Parures de Samourais

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商品詳細
侍の鎧兜侍の鎧兜ParuresdeSamourais新品！ソルトで購入しました。繊細な柄でステキな1品ですグレーがメンイでほかにイエロー、青、紺色、赤が入っていて，上品で使いやすいお色だと思います！サイズ約90よろしくお願い致します！
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