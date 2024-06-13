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パリビアリッツトート
商品番号 G21988180455
商品名

パリビアリッツトート
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 27,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:ブラック素材:コーティングキャンバス×レザーブラック×シルバー金具のシンプルでスタイリッシュな組み合わせです。状態はとても綺麗で未使用に近いです。キズもありません。何か質問あればコメントしてください。値段の交渉受付ます。
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