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フェイラー　ショルダーバッグ
商品番号 P70116188605
商品名

フェイラー　ショルダーバッグ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェイラーのショルダーバッグです。カタログギフトを頂きその中から選んだのですが私の持ってるコートと洋服には微妙に合わなかった為泣く泣く出品です(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)見た目はとても可愛いのでオススメです♪11,000円程のカタログギフトです。鞄のサイズは写真9枚目をご覧下さい(^^)カラー···ブラックカラー···パープル種類···その他ショルダーバッグ
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