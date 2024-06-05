フェイラー　ショルダーバッグ

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フェイラーのショルダーバッグです。カタログギフトを頂きその中から選んだのですが私の持ってるコートと洋服には微妙に合わなかった為泣く泣く出品です(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)見た目はとても可愛いのでオススメです♪11,000円程のカタログギフトです。鞄のサイズは写真9枚目をご覧下さい(^^)カラー···ブラックカラー···パープル種類···その他ショルダーバッグ