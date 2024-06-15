ルイ・ヴィトン ネヴァーフル MM トートバッグ ダミエ

とてもお気に入りだったバッグで使わなくなっても大切に保管しておりました。いつかの為に取っておいたのですが、このまま使わないで置いとくだけになってしまうと思い欲しい方が居たらお譲りしようと思います。ある程度の経年劣化や汚れはありますが全体的にキレイで美品だと思います。お値下げは出来ません❌大切にしてくださる方、中古品と充分にご理解頂いた上でご購入ください。質問等ありましたらコメントにてお問い合わせください。LouisVuittonルイヴィトンダミエトートバッグバッグネヴァーフルMM【ブランド】LOUISVUITTON(ルイヴィトン)【商品名】ネヴァーフルMM【サイズ】29cmx32cmx16cm【シリアル】ありカラー...ブラウン柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...本革バッグサイズ...A4サイズ収納可



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