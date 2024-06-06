油絵　百王（牡丹）SM 洋画家 池畠史幸 新作肉筆画

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洋画家 池畠史幸 新作肉筆画百王（牡丹）SM・絵のサイズ SM160x230・高級額縁 シルバーゴ−ルド ガラス 335ｘ407ｘ72・キャンバス裏に作者フルネ−厶★額縁は数回展示に使いました、箱を見失い別の箱にお入れします、その為額縁代金は大幅にお値引きいたしております。天下国色・牡丹(百花王)富貴草、家神、百王とも呼ばれています花言葉、風格・富貴・恥らい風格・シルクを思わせるような花びらが幾重にも重なり毬状に丸まったその王者のような花姿にちなんでいるそうだ。繊細に表現壁画として部屋の空間を華やかに演出するのはないでしょうか。・私はマチエールを重要し地塗りを数回重ね時間を惜しまず一筆一筆の感動を込めた筆の運びを見て頂きたい。私は感動を描く・・・芸術とは見ているものを再現するのではなく（見えないものを）見えるようにすることだ パウル・クレー画歴 北海道美術作家協会展協会賞、札幌窓辺展グランプリ、ア−トボックス展準グランプリ、福岡アジア現代美術展現代作家賞、ARTFORCE展作家賞、しんわ美術展奨励賞、扇面芸術展京都新聞社賞、花を描く展、自然を描く展、北の大地展、創元展、現展入選、バルセロナ国際美術展招待出品他公募展・コンクール入選・入賞多個展東京、岡山、札幌、帯広、旭川、釧路定山渓、岩見沢、江別、石狩等30回催「絵が飾られた部屋は思考が掛けられた部屋である」ゴッホ絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具