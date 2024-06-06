エルメス 【極美品】 トワルアッシュ ガーデンパーティ PM トートバッグ

ご覧いただきありがとうございます。【商品詳細】・ブランド名：HERMESエルメス・商品名：ガーデンパーティPM・素材：トワルアッシュ×レザー・色 ：ベージュ/ブラック・種 類：トートバッグ・サイズ：本体縦約37cm横26cm厚さ17.5cm・刻印：-・購入店：オークネット刻印はレザーのスレにより、判読が難しいですが、当店の購入先は全て、ブランド正規店、又はRBAリサイクルブランド流通協同組合ATF全国質屋ブランド品協会AACD日本流通自主管理協会認定の古物市場です。プロの査定員の真贋チェックをクリアした100%正規品ですのでご安心下さい(◠‿◠)◆コンディション多少の使用感はございますが、全体的にはきれいですのでまだまだこれからも活躍できるお品物です☆破れや穴あき、べたつき、ニオイございません。安心して使用できるコンディションです♪内側：やや使用感外側：やや使用感ハンドル：ひび割れ、コバスレなし金具：-四方：スレ、やぶれなし☆中古品です☆一度は人の手に渡ったものですので、新品をお求めの方や神経質のご入札はお控え下さい。【発送】・原則として24時間以内に発送します。梱包ケースと梱包資材を使用して、型崩れや破損のないようご丁寧に発送いたします。・諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します！何か気になる点がありましたらコメントください^^大切にしてくださる方に♡よろしくお願い致します。エルメスバッグ



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