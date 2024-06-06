【K・STAZIONE】アウター　ジャケット　ジップアップ　チェーン　カジュアル

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☑︎G5-2289Hご覧いただきありがとうございます❤️ˊ˗ ⭐️フォロー割200円⭐️☞フォローして頂いた後に コメントにて『フォロー割希望』とお伝えください.ᐟ.ᐟ (1000円以下の商品は対象外) ⭐️まとめ割⭐️☞他に気になる商品がございましたらお気軽にご相談ください♡ˊ˗お値引きさせて頂きます.ᐟ他にもお得なコーデ割や定期的にSALEも行っています❤️詳しくはプロフィールをご覧ください.ᐟ.ᐟ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈K・STAZIONE■カラー ブラウン画像を参考にして下さい.ᐟ(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)■サイズ【平置き寸法】最後の画像でご確認下さい.ᐟ※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。■状態・特徴綺麗な状態です⭐️ˊ˗┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈☑︎発送方法は基本的にメルカリ便で匿名発送になります。☑︎保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。又、物によっては圧縮して発送する場合がございます。☑︎確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。☑︎商品のデザインや色、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。☑︎物によっては古着独特な匂いがある場合がございます。当店ではレディース・メンズなど春夏秋冬年間通して使って頂けるトップス・ボトムス・アウター・ワンピースなどたくさんの商品を取り扱っております(^^)♡不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい◡̈ˊ˗shop▷▷▷#COCOvintage┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈最後までご覧頂きありがとうございました◡̈ˊ˗