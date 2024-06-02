ラシット レザータグ付き 2WAY ショルダーバッグ ★ ブラック×ネイビー

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ラシットレザータグ付き2WAYショルダーバッグ★ブラック×ネイビー☆実寸：高さ22×幅27×マチ11cm、ショルダー全長79～133cm☆外装ポケット：前胴マグネットポケット×1、背胴ファスナーポケット×1☆内装ポケット：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1☆カラー：ブラック×ネイビー、裏地はベージュ色の綿☆その他：開口部はダブルファスナー、ショルダーベルト付き、☆日本製☆梱包前重量：390gラシットの２WAYショルダーバッグです。お色は黒×紺です。ショルダーベルトがついているので、シーンに合わせて肩掛けや斜め掛けをすることができます。ポケットが機能的に配置されていて、つなぎ目部分に牛革のパイピングが施されているので型崩れしにくく、正面にはブロンドロゴのレザータグがあり、シャープな印象のバッグになっています。素人採寸につき、大きさの誤差はご容赦ください。ワンシーズン数回のUSEDです。黒色の生地にネイビー色のロゴ模様で、発表会や入学式・卒業式などセレモニーシーンに便利でした。気に入っておりましたが、持ち歩きたい荷物が多くて別のバッグを使うようになり、出番がなくなりました。特定記録付き定形外郵便orゆうパックorメルカリ便の送料がお安くなる方にて発送します。ハンドバッグポシェット素材···ナイロン素材···ナイロンカラー···ブラック