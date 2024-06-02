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正規品 FENDI カシミア混ビッグロゴ2WAYリバーシブルニットウールマフラー
商品番号 K38297767331
商品名

正規品 FENDI カシミア混ビッグロゴ2WAYリバーシブルニットウールマフラー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 8,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(商品名)FENDIカシミア混ビッグロゴ2WAYリバーシブルニットウールマフラー(商品説明)国内正規店で購入した100％本物です。インパクト抜群なビッグロゴマフラー。カラーも映える深みのあるレッド。リバーシブル仕様でFFメインカラーが選べます。カシミア混で高級感があり使い勝手の良いふんわりとした素材感。とても人気のある商品になりますのでご検討宜しくお願い致します。着用者身長175cm60㌔やややせ形M-4-498L(素材)ウール/レーヨン/ポリアミド/カシミア(色)レッド系(サイズ)164cm×24㎝(状態)着用回数の少ない綺麗な状態。※素材の特性上、多少の使用感や若干の毛玉毛羽立ちはご了承ください。※クリーニング済(備考)必ず自己紹介欄を御覧下さい。
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