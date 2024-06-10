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ボルボネーゼバッグ
商品番号 O72045295728
商品名

ボルボネーゼバッグ
ブランド名 ボルボネーゼ
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横幅約30cm、高さ26cm、底幅10cm余り使用はなく仕舞い込んでいたバッグですが、革は新品同様に綺麗ですが底の角の1箇所目立たない程度の擦れが有ります(写真5)ショルダーは有りません※6,900円にお値下げ致しました
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