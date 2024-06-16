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新品☆カルティエ 正規 純正尾錠 12ミリ インターナショナルサービス
商品番号 V55037990577
商品名

新品☆カルティエ 正規 純正尾錠 12ミリ インターナショナルサービス
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 3,178 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Cartierの純正バックルです。カルティエインターナショナルサービスからの正規純正品です。まだ封がされている状態のものです。マストタンク等にご使用ください。状態：新品未使用サイズ：12mm他のサイズも出品中です。気になる事がありましたらご質問ください。よろしくお願い致します。カラー···ゴールド
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