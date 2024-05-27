【大人気✨完動品】Canon Autoboy Luna 105

ご訪問ありがとうございます(*ˊᵕˋ*)੭ੈ❤︎☆ただいま購入頂いた方に初心者向けサポートマニュアルプレゼントしております！取扱説明書がなくても基本的な操作に困らないよう万全の体制を整えております！(撮影までの流れ、フィルムの選び方など！)◎CanonAutoboyLuna105のご紹介です！オートボーイルナシリーズの高級機で38-105mmの2.8倍ズームレンズを搭載した望遠可能なAutoboyです！使用電池:CR123A×1個【防湿管理品】【動作確認済】【清掃済】◎少し価格は高くても、しっかりと動作確認、防湿管理されているものが欲しい方におすすめです。初期不良がございましたらもちろん保証いたしますので安心です。(*¯꒳¯*)◎フィルムカメラ初心者の方も大歓迎☆はじめてのフィルムカメラでも安心！何かわからないことがあれば、購入後も徹底的にサポートさせていただきます！(^^)/◎動作シャッター、フラッシュ、巻き上げ巻き取りなど電池を入れて動作確認済です。電池とフィルムを入れればすぐにお使い頂けます！(´▽`)ノ◎外観・状態スレ傷はありますが、比較的綺麗な美品です！※外観全体をクリーニング、消毒しておりますので清潔です。◎光学レンズ、ファインダーに特筆すべき大きなダメージはありません。(⁎ᵕᴗᵕ⁎)◎付属品なし発売された年代を加味して新品をSとするとA程度のコンディションです。質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください！購入検討よろしくお願い致します！#フィルムカメラ#コンパクトフィルムカメラ#カメラ女子#レトロ写真#写真種類···コンパクトカメラフィルム···35mm



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