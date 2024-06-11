tria トリア・パーソナルレーザーダツモウキ プレシジョン ブロッサム

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商品詳細
triaトリア・パーソナルレーザーダツモウキプレシジョンブロッサムcolor:PINKシェーバータイプ:レーザーシェーバー・電源タイプ:充電のみ対応交流電圧:100〜240V対応5回程度使用したものになります。充電も問題なくでき動作確認済みです。本体、充電器に目立った汚れ等はありませんが、箱は少し汚れがあります。ペット・喫煙者はいないです。即購入可能です。値下げ不可です。#TriaBeauty#triaタイプ···光美容器部位···顔
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