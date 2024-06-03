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富士通タブレット
商品番号 I21409385321
商品名

富士通タブレット
ブランド名 富士通
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OS種類···その他富士通のタブレットになります。状態も綺麗でまだ使うことができます。iPadは高くて手が出せないけどという方にピッタリだと思います。電源確認済みです。何かあればコメントよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial461816.html
http://narcologia.ru/goods/slide267987.html
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