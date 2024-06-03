OS種類···その他富士通のタブレットになります。状態も綺麗でまだ使うことができます。iPadは高くて手が出せないけどという方にピッタリだと思います。電源確認済みです。何かあればコメントよろしくお願いします。



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富士通 防水タブレット ARROWS Tab Q5011/JE 仕様 - FMWORLD（法人 ...



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