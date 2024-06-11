DJデミオ1.5D用　ZERO-1000 パワーチャンバー(クリアレッド塗装)

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商品詳細
※2023/9/14値下げしましたZERO-1000/零1000パワーチャンバーをクリアレッド塗装したものです。カーボンにクリアレッドで塗装してますが、一部擦れによる剥げがあります。(オイルキャッチタンクのホースが干渉してました…)フィルターに関しては掃除機とブロワーで軽く清掃したので、使えなくはないと思いますがおまけ程度として捉えていただければと。DJデミオ1.5DのAT車への適合は確認してますが、MT車は未確認です。(取り付けステーが違った気がします)対応車種メーカー···マツダデミオ(DJ)1.5DDJ5FS
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