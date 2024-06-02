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高騰予想カード　チルタリス　ピカチュウ　冒険家の発見sr 12枚セット✨
商品番号 K74243225838
商品名

高騰予想カード　チルタリス　ピカチュウ　冒険家の発見sr 12枚セット✨
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)冒険家の発見　srピカチュウ　chrチルタリスchrデデンネchrゼクロムchrサーナイトex25thルチアミラーかがやくリザードン×3コロコロピカチュウ　×2即購入⚪︎値下げ交渉⚪︎
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