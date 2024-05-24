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y51フーガ後期用　ダウンサスRSRti2000 純正ショック付き
商品番号 L29542490206
商品名

y51フーガ後期用　ダウンサスRSRti2000 純正ショック付き
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

y51フーガ後期を買う予定でしたが、急遽別の車を買ったので、、楽しみすぎて前々から買ってしまいました。中古で購入、かなり綺麗な品でした。ブーツなどの割れもなく、使用感もとても少ないです。ヤフオクにも出してますので早いもの勝ちで。3n
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