ACTIVE アクティブ セパハン　セパレートハンドル(φ41)

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種類···セパレートハンドル対応車種メーカー···汎用一度装着し1ヶ月ほど使用しました。スイッチボックス用に穴あけ済みですが装着時には見えなくなる位置なので気にならないかと思います。以下メーカー説明です。ACTIVEアクティブセパレートハンドルキットダイレクトタイプ汎用(クランプφ41)●メーカー名：ACTIVEアクティブ●商品名：セパレートハンドルキット ダイレクトタイプ●メーカー品番：50900141●JANコード：4538792883601垂れ角 ：5°バー長さ ：220mm材質 ：アルミ6061材自然な垂れ角で、スポーツライディングに最適なポジションへ。[ダイレクトタイプ]クランプ部分をできるだけコンパクトに設計することで、タンクやカウルなどへの接触リスクをできるだけ回避するデザインです。[機能]ブラックアルマイト※装着写真はφ41です。【主な41パイフロントフォーク採用車種】ホーネット250ホーネット600VTR250NSR250RMC18MC21MC28マグナ250GB350CB400FourNC36CBX400FCB-1CB400SFNC31CB400SFV-TEC（NC39）CBR400RR(88年以降)CBR600F(92)VFR400R(89-93)NC30ブロス400/600VRX400シャドウスラッシャー400/750シャドウ750CB750(92-)VTR1000F(-02)ナイトホーク750VFR750FVFR800(98-02)VF1000FCBR1000F(93-97)VTR1000F(97-00)CBR400RNC47(13-)CB400FNC47(13-)400XNC47(13-)CBR650FRC83CB650FRC83TZR2503MA(正立)XJR400/S/Rドラッグスター400/1100FZ4004YR(97-)FZR400RRFZR750TRX850FJ1200AFZR600R(94-98)FZS600FAZER(98-03)TDM850(91-95)FZR1000購入時の金額¥23,100